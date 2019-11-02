بلقيس فتحي تحيي سلسلة حفلات في هذه البلدان العربية

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة بلقيس فتحي سلسلة حفلات في عدد من البلدان العربية خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت بلقيس أنها ستلتقي جمهورها في مدن عربية عدّة من بينها أبوظبي، الرياض، دبي والبحرين على أن تكشف عن تفاصيلها قريبًا.
وكتبت بلقيس عبر حسابها على موقع “تويتر”: “مجموعة حفلات في ابوظبي، الرياض، دبي البحرين أعلن لكم عن تفاصيلها قريبا”.
تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
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