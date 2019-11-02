نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 23 دقيقة مضت التعليقات على نانسي عجرم تتألق بأمسية ساحرة في القاهرة – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا لصالح إحدى الشركات الكبيرة في مصر.

واعتلت نانسي المسرح متألقة بفستان من اللون الأزرق، لافت للأنظار حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وغنّت باقة من أجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

ونشرت نانسي عجرم بعد الحفل صورًا من الأمسية المميّزة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فحصدت عشرات آلاف الإعجابات والتعليقات من متابعيها.

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على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها.

وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني القريبة إلى قلبها.