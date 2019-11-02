فارس كرم “بدو يولعا” في كندا والمكسيك!

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني فارس كرم للقاء الجاليات العربية في كندا والمكسيك خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يحي فارس حفلتين في كندا الأولى بمدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية بتاريخ 22 الشهر والثانية في مدينة إدمونتون مساء 23 الشهر، على أن يسافر بعد إلى المكسيك لإحياء حفل كبير بمدينة كانكون الساحلية في الشمال الشرقي لولاية كوينتانا رو في المكسيك مساء 24 الشهر.

ومن المقرر أن يقدّم فارس كرم في الحفلات الثلاث باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها أغاني ألبومه الأخير “44:36”.

وأعلن فارس كرم عن الحفلات من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر البرومو الخاص بالجولة وكتب بتعليقه عليه: “لاقوني بجولة فنية بكندا والمكسيك لنسهر ونولعها سوا”.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها في الفترة المقبلة، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.