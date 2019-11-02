شيرين عبد الوهاب قلقة من عودتها للغناء في مصر

متابعة بتجـــــــــرد: تعود النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لإقامة الحفلات مجددًا داخل مصر، وذلك بعد غياب دام لأكثر من عام ونصف، وتبدأ أولى حفلاتها على مسرح “المنارة” يوم 13 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وأفادت بعض المصادر المقربة من شيرين، أنها تعيش حالة من السعادة والقلق في آن واحد، إذ يعد خبر عودتها لإقامة الحفلات في مصر خبر سار لها، وخصوخصًا بعد ردود الفعل الإيجابية التي جاءت على خبر الحفلة.

أما القلق، فيرجع لخوفها من حدوث أي تجاوزات أو أخطاء في الحفل، وطلبت شيرين إقامة أكثر من بروفة للحفلة، التي ستقام على غرار حفلات “البرود واي”، لأول مرة فى مصر.

وأقرّ منظمو الحفل، أن الحضور بالملابس الرسمية فقط، ويتم توزيع تذاكر الحفل من خلال تطبيق “تذكرتي”، في أول تجربة لهم مع الحفلات، بعد النجاح الكبير الذي حققوه مع المسرح.

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وأكدت المصادر، أن الفنانة شيرين، ستدخل في معسكر مغلق قبل أسبوع من الحفل، وذلك لتعود إلى جمهورها في مصر بأفضل حال، كما ستقوم بعمل “نيولوك” جديد على شكلها بالكامل.

وقالت المصادر أن الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين، يتابع كافة التفاصيل بنفسه من أجل دعمها ومساندتها.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، قد صدر قرار بوقفها عن الغناء في مصر من نقابة الموسيقيين، واستمر هذا القرار لأكثر من عام، بعد أن تم التحقيق معها في النقابة، وذلك إثر تصريحات عن مصر بإحدى حفلاتها في الخارج، اعتبرها البعض تصريحات مسيئة للدولة المصرية.