في عيد ميلاده.. 8 معلومات عن الفنان شاروخان

متابعة بتجــــــــــــرد: تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الفنان الهندي شاروخان والذي يعد من أيقونات السينما العالمية، وفي التالي سنستعرض لكم 8 معلومات عن حياته.
من مواليد 2 نوفمبر 1965 في نيودلهي بالهند، وهو ممثل وراقص ومنتج ورجل أعمال هندي، يعدّ واحداً من أغنى الممثلين في العالم.
بدأ مشواره الفني في أواخر الثمانينات، بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية، منها مسلسل الجندي (Fauji) ومسلسل داريا ديل (Dariya Dil) سنة 1988.
نقطة الانطلاق في مسيرته الفنية كانت من خلال فيلم ديوانا (Deewana) سنة 1992، والذي حقّق به نجاحاً تجارياً كبيراً في وقت مبكر من حياته، ومُنح جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد، لتتوالى نجاحاته منذ ذلك الحين.
في عام 2005، كرمته حكومة الهند بجائزة “بادما شري” لإسهاماته في السينما الهندية، كما وضعته مجلة نيوزويك عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصاً ثأثيراً في العالم.
من أشهر أفلامه: Chalte Chalte, Om Shanti Om, Darr, Dilwale Dulhania Le Jayenge, My Name Is Khan
عبّر النجم ويل سميث عن إعجابه الشديد بشاروخان، وطريقته الخاصة في التمثيل وقال: “لقد أبكاني حين شاهدت فيلمه ديفداس”. وأضاف: “لا أعرف كيف أعبر لكنه ممثل بارع”.
يعتبر شاروخان أسطورة عصره، لذلك لقبته وسائل الإعلام الهندية بـ”بادشاه بوليوود” أي “ملك بوليوود” أو “الملك خان”.
في عام 2010، صنّفته مجلة تايم الأميركية، بعد استفتاء أجرته مع قرائها في المركز الثاني عشر، كأكثر شخصية نفوذاً حول العالم.
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