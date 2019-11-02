ميغان ماركل تفتح قلبها: أشعر بالوحدة والعزلة!

متابعة بتجـــــــــــرد: أجرت دوقة ساسكس، زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، محادثة مع النائبة البريطانية هولي لينش، فتحت لها قلبها فيها وكشفت لها خلالها أنها تشعر بالوحدة والعزلة.

ونشر موقع مجلةGala بنسختها الفرنسية تقريراً جاء فيه أن ماركل لم تخفِ تأثرها وحزنها بسبب الانتقادات التي توجه إليها أخيراً في الصحافة البريطانية.

كذلك، هو نفسه ما نشرته النائبة لينش على صفحات مجلة Harper’s Bazaar حيث كتبت: “تأثرت خلال الاستماع إليها. نحن نتحدث عن امرأة تشعر بالعزلة والوحدة أمام الرأي العام. لكن الكثيرات يعانين من هذا الأمر. وإذا عملنا معاً يمكننا أن نشكل قوة حقيقية وأن نحث على التغيير الذي نريد أن يحدث”.

ويشار إلى أن 70 نائبة بريطانية وقّعن بياناً داعماً لماركل. ومما جاء فيه: “كنساء برلمانيات آتيات من مختلف الميول السياسية، أردنا التعبير عن تضامننا في مواجهة المقالات المسيئة والمغرضة والتقارير التي تنشر في بعض صحفنا المحلية والتي تستهدفك وتستهدف أسرتك”.