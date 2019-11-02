خاص- رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد يزرع شجرة أرز لخلاص لبنان

يعيش لبنان منذ أسبوعين انتفاضة شعبية على الفساد والفاسدين، بعد ان عمّت التظاهرات مناطقه، فتوحّد شعبه تحت راية العلم اللبناني مطالبين بإنهاء الفساد المستشري في كافة مؤسساته وإيصال أشخاص كفوئين الى الحكم.

وبهذه المناسبة الوطنية وتضامنًا مع لبنان وشعبه، قام رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد وصاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بزرع شجرة أرز، اتى بها من لبنان، بجانب منزله في مدينة “كان” الفرنسية.

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ومن المعروف حب “الزاهد” لـ لبنان، حيث لا يوفر فرصة لزيارة هذا البلد الصغير والاقامة في ربوعه والاستمتاع بجمال مناخه وطيبة شعبه الراقي والمحب للحياة والفرح.

وقد اختار الزاهد زرع شجرة أرز لأنها الرمز الرسمي للجمهورية اللبنانية وشعار العلم الوطني للبنان أيضاً ورمز الصمود والبقاء، في إشارة منه الى أن لبنان لو مهما اشتدت العواصف عليه سيقوم من كبوته من جديد.

هذه المبادرة الإنسانية والوطنية في آن من قبل فهد الزاهد سبقتها مبادرة فردية من خلال إرسال عدة معدات من شركة “كاتربلر” للدفاع المدني في لبنان ليساهم في مرحلة إزالة الدمار الذي سببته الحرائق التي اندلعت بمختلف المناطق اللبنانية منذ أسابيع، مخلّفة وراءها أضراراً جسيمة في الغابات والمنازل والسيارات بالاضافة الى سقوط ضحايا.