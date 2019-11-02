حبسُ سمية الخشاب 3 سنوات.. ما علاقة طليقها أحمد سعد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاقبت محكمة مصرية، اليوم السبت، الفنانة المصرية سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه، لصالح طليقها الفنان أحمد سعد، بناءً على بلاغ أقامه برقم 17590 لسنة 2019.

وتزوّج أحمد سعد من سمية الخشاب في 20 أكتوبر 2017، حيث احتفلا بزفافهما في فيلا "سمية" بالقاهرة، وسط جمع من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن، لكن تلك الزيجة لم تدم طويلاً حتى انتهت بخلافات وأزمات، وصلت إلى حد التشهير والفضح من قبل الطرفين على الهواء.

واتّهم أحمد سعد "سمية"، بسرقة شقته، وأنها السبب وراء طلاقهما، حسب تصريحات له لبرنامج "شيخ الحارة" رمضان الماضي، قائلاً: "ضحكت عليا.. وقالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح"، مضيفًا: "قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الأقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر.. وأنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات".

وتابع أنه دفع مقدّم للشقة و10 أقساط، وبعدها طلب منها نقل ملكية العقار له ليُفاجأ برفضها، مستطردًا: "قالتلي هديك حقها، قولتلها لأ، قامت ادتني شيك بربع المبلغ وإذا كان عجبك بقى، وهي دي المشكلة الحقيقية وراء طلاقي".

وخرجت سمية بعدها لتعلن أن حياتها مع أحمد سعد كانت في خطر، مضيفةً: كان هيقتلني وكان ممكن يدخل السجن بقضية شروع في قتل، بعد ما ضربني في ظهرى بالخاتم بتاعه أكثر من ضربة وفضلت أنزف لمدة يومين، وتسبب في فقدي الطحال ودي عاهة مستديمة وعندى مستندات وشهود تؤيد كل كلمة بقولها، وقلت للدكتور وأنا داخل غرفة العمليات أن أحمد سعد هو اللى عمل كدة، وساعتها قعد يبكي وقال معلش أنا كنت مش في وعيي".

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مؤخرًا، خرجت سمية الخشاب بتصريحات جديدة حول تصفية كل الخلافات بينها وبين أحمد سعد، قائلةً إن العلاقة بينهما أصبحت طيبة، وعادا أصدقاء مرة أخرى.

لكن، لم ينتظر أحمد سعد طويلًا حتى نفى صحة كل ما ورد على لسان طليقته سمية الخشاب حول عودة الصداقة بينهما، واتصاله بها بشكل متكرّر لطلب المشورة منها في حياته الخاصة والفنية، واصفًا تصريحاتها بالكذب، واتهمها بالبحث عن الشهرة على حسابه، مطالبًا بعدم استغلال اسمه مجددًا.

ونشر سعد صورةً من تصريحات سمية الخشاب التي تؤكّد الصلح بينهما وعلّق عليها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "ده كذب كذب.. أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه.. ونفسي ننسى المرحلة دي بقي.. ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".