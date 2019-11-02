القاهرة – لايف ستايل
شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام".
وظهرت سمية الخشاب بـ إطلالة جذابة وأنيقة وهى داخل سيارتها، ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها فاختارت أحمر شفاه باللون الأحمر مع اسدال شعرها على كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة للغاية.
ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى سمية الخشاب، وجاءت أبرز التعليقات : قمر، النجمة، منورة.
على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.
يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.
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كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب بإطلالة جذابة من داخل سيارتها عبر "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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