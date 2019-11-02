"سكة شمال" يشارك في مهرجان "بي يوند" السينمائي في الكويت

يشارك الفيلم المصري "سكة شمال" للمخرج عبد الفتاح زيدان، في مهرجان بي يوند السينمائي الدولي، للأفلام القصيرة الذي تبدأ فعالياته غدا بدولة الكويت، وتستمر لمدة أسبوع.

الفيلم تجربة تسجيلية جديدة تلقي الضوء علي تعاطي الأطفال لمخدر الاستروكس وتأثير ذلك عليهم.

الفيلم إنتاج مستقل وهو أول عمل للمخرج عبد الفتاح زيدان بعدما انتهى كمساعد مخرج للكثير من الأفلام التنموية لكبرى الهيئات والوزارات والمؤسسات.

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