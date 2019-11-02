محمد الشرنوبي يتألق بحفل القوات البحرية في الإسكندرية

أحيا المطرب محمد الشرنوبي، حفلاً غنائي بمقر قياده القوات البحرية برأس التين بالإسكندرية، بحضور كبار قيادات القوات البحرية والقوات المسلحة.



وغنى الشرنوبى بالحفل باقة من أغانية الشهريه مثل أغنية "النفسيه، عارفه، فاكر زمان، عادى وبرحتك، مفيش داعى، صبح الصباح".



ويستعد الشرنوبى لحفل دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير يوم ١١ نوفمبر بمهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ28، ومازال الشرنوبي يحصد نجاحه بمسلسل نصيبي وقسمتك 3 "حكاية ماتيجى يا مليجي" والذي أبهر جمهور مصر والوطن العربي بدور حسن وحسين المليجي كما يستعد محمد الشرنوبي لأكثر من عمل فني. قد يهمك ايضاً: محمد الشرنوبي يتألق في جلسة تصوير جديدة محمد الشرنوبي يكشف حقيقة إلغاء حفله بالأوبرا وأسباب انسحابه من "شريط6"

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