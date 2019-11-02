وزيرة الثقافة تكرم ١٢ شخصية في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

كرمت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ١٢ شخصية ساهمت في إثراء الفن المصري، وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28 المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وسلمت الوزيرة أوسكار المهرجان وشهادات التقدير لكل من المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة "كريم العراقى"، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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