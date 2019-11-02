محمد منير يؤكّد أنّ المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية "شرف كبير"

أعرب الفنان محمد منير، عن سعادته بتواجده على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، للمشاركة في حفل افتتاح بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، للمرة الأولى في تاريخه.

وقال محمد منير، إنه فخور أن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم هي المسؤولة عن ثقافة مصر، موضحا بأن مصر بلد كبيرة وأنه تشرف بالمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية، لكن مهرجان مصر من ألمع المهرجانات.

وذكر محمد منير: “اتذكر الراحلة العظيمة رتيبة الحفني وجيلها الذين تحملوا المسؤولية لنبني الأغنية الجديدة”، كما حيا فرقته الموسيقية قبل استكماله الحفل بأغنية: “الرزق على الله”.

وافتتح محمد منير حفله على أغنية "يا ليلة عودي"، وسط تفاعل كبير من جمهور الأوبرا الذي يغني بمسرحه الكبير للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد لأكثر من 30 عاما.

كرّمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر، الكينج محمد منير، الذي يشارك في الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية التي انطلقت أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لأول مرة في تاريخه.

وافتتح الكينج محمد منير فعاليات المهرجان، بحفلا غنائيا اليوم 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويوم السبت 2 نوفمبر الفنان مدحت صالح، ويحيي النجم مروان خوري حفل يوم الأحد 3 نوفمبر، ويوم الاثنين 4 نوفمبر أمير الغناء العربي هاني شاكر، بينما تحيي أنغام حفل يوم الأربعاء 6 نوفمبر، والخميس 7 نوفمبر الفنان علي الحجار، والجمعة 8 نوفمبر الفنان عاصي الحلاني، والسبت 9 نوفمبر الموسيقار الكبير عمر خيرت، والأحد 10 نوفمبر النجم اللبناني وائل جسار، ويوم الاثنين 11 نوفمبر الفنانة فايا يونان، وتختتم فعاليات المهرجان النجمة السورية أصالة يوم 12 نوفمبر.

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ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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