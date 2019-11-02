دار الأوبرا المصرية تنظّم 4 أمسيات غنائية ضمن مهرجان الموسيقى العربية الأحد

تنظّم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أربع حفلات مساء الأحد، تبدأ جميعها فى الثامنة مساء، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتي تنطلق فعالياتها مساء اليوم الجمعة.

ويحيي النجم اللبناني مراون خوري حفلا غنائيا بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، على المسرح الكبير بالأوبرا، يسبقه فاصل غنائي للمطربة مي فاروق وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات أعمال تراث الطرب العربي.

وتمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"،حيث يحيي الفنان المغربى فؤاد زبادي، فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقة فقرتان لكل من عازف الكمان اللبنانى جهاد عقل والمطربة حسناء.

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وعلى مسرح أوبرا دمنهور، تقدم النجمة نادية مصطفى، فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ويسبقها فاصل غنائي لكل من الفنانين حنان عصام ، أنغام مصطفى، أحمد إبراهيم، أحمد صبري ومحيي صلاح .

كما تستمر جلسات المؤتمر البحثى المصاحب وتبدأ فى العاشرة صباحا على المسرح الصغير، حيث يتم مناقشة محور "أثر الحراك المجتمعي على إبداع المرأة في الموسيقي العربية" بحضور الدكتور يوسف طنوس "لبنان" مقررا، الدكتور محمد الغوانمة "الأردن"، الدكتور محمد آدم سليمان أبو البشر "السودان"، الدكتور ميشال الشمالي "لبنان"، فاطمة الظاهر عباس "العراق" والدكتورة نجاة ظاهر حبيب الزيد "الكويت".

وتستأنف المناقشة فى الجلسة الثانية التى تبدأ في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد شبانة "مصر" مقررا ،أحمد الواصل "السعودية"، الدكتور الفاتح حسين أحمد "السودان"، الدكتور عدنان خلف ساهي "العراق" والدكتور معتصم عديلة "فلسطين".

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