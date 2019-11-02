محمد رمضان يتجاوز 7 ملايين مشاهدة بـ "السلطان"

حصدت أغنية "السلطان" للفنان محمد رمضان 7 ملايين و222 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 26 أكتوبر الماضي 2019.

وتقول كلمات الأغنية: "العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي".

أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.

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