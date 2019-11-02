محمد فراج يستعد لتصوير "الصندوق الأسود" مع منى زكي

تعاقد الفنان محمد فراج مع المنتج جابي خوري على المشاركة في بطولة فيلم «الصندوق الأسود»، مع الفنانة منى زكي والمنتظر انطلاق تصويره منتصف شهر نوفمبر الجاري
الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق، من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل. ويقدم «فراج» خلاله دور«هجّام»، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم، وتتصاعد الأحداث بسببها حتى النهاية.
يذكر أن محمد فراج شارك مؤخرًا في بطولة فيلم «الممر»، مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.
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