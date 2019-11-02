عمرو دياب يتألق في حفلة "المنارة" ويعد جمهوره بمفاجآت

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ناجحا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري غفير.

وصعد عمرو إلى المسرح على أنغام أغنيته "الليلة" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف.

وغنى دياب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" منها "قدام مرايتها" التي غناها مرتين بناء على طلب الجمهور، وكذلك أغنية "يوم تلات" التي غناها مرتين أيضا بناء على طلب الجمهور الذي طلب من عمرو غناء الأغنيات التي سيطرحها من الألبوم خلال الفترة القادمة.

وحرص الهضبة على غناء مقطع من أغنية "أول يوم في البعد" وقال لجمهور أنه سيطرحها خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى تقديم مفاجآت في ألبومه الجديد.

وقدم دياب فاصلا من أغنياته القديمة، و داعب جمهوره في تحدي خاص حيث عزفت فرقته مقطع من أغنيه قديمة وترك الجمهور يغنيها، وأبدى عمرو إعجابه بحفظ الجمهور لأغنياته القديمة مثل "خالصين" و "ايه بس اللي رماك" و "شوقنا"، وقال دياب لجمهوره: "خالصين دي من ٣٠ سنة كويس انكو حافظينها"، وقدم الشكر للجمهور قائلا: "بشكركم لوجودكم دايما في الحفلات وفي كتير منكم حفظت شكله حتى كبرتو معانا".

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وحرص عمرو على توجيه التحية للملحن عمرو طنطاوي عضو فرقته الموسيقية بمناسبة عيد ميلاده وغنى مقطع من أغنية "كل الكلام" التي لحنها له طنطاوي في ألبوم"تودوني"، كما غنى له أيضا أغنية "مقدرش أنا" التي قدماها معا في ألبوم" بناديك تعالي".

واختتم عمرو الحفل بأغنية "بحبه" من ألبومه الجديد وشكر جمهوره والجهة المنظمة للحفل.

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