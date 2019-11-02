شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لـ طليقها أحمد سعد: "تنازلت كتير ومش هسيب حقى أبدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب لـ"الخليج 365 تعليقا على حصول طليقها أحمد سعد على حكم بحبسها لمدة 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد: "تنازلت كتير ومش هسيب حقى منه أبدا"، حيث أوضحت أنها كتبت شيك بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما فى فترة زواجهما.

وأضافت سمية الخشاب أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابى رغم اتفاقها معه، وهو ما تسبب فى عدم ذهاب محاميها للجلسة، وبالتالى حصل على الحكم.

وأشارت سمية الخشاب أن محاميها سيقوم غدا بعمل معارضة على حكم، وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات كبيرة فى العائلة ومن معارفهما للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق فى القضاء المصرى النزيهة وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.