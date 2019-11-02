شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية مخالفة للتوقعات لفيلم Terminator: Dark Fate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالف فيلم الأكشن والخيال العلمى Terminator: Dark Fate التوقعات، بعد فشله فى تحقيق افتتاحية ضخمة، وحصده إيرادات أقل نسبة 35%، ووصلت افتتاحيته الأولى 28 مليون دولار محلياً خلال عرضه فى 4086 صالة عرض.

وكانت التوقعات الأولى للفيلم هى 40 مليون دولار إيرادات، فى اليوم الأول من عرضه داخل شاشات السينما فى أمريكا الشمالية، وهو ما فشل الفيلم فى تحقيقه بنسبة 35%.

Advertisements

ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate جنبا إلى مع شوارزنجر الممثلين ليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.

ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.