شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تشارك في حفل American Music Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية سيلينا جوميز في حفل " American Music Awards " لعام 2019 والمقررإقامته في 24 نوفمبر الجارى، حيث تقدم النجمة الشهيرة البالغة من العمر 27 عاما عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة التي ستحمل عدد من المفاجآت .

]ذكرأن سيلينا جوميزاستطاعت استطاعت أن تضع بصمة من ذهب فى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، حيث جاءت أغنيتها " Lose You To Love Me " فى المرتبة الأولى على الرسم البيانى الرسمى، من جهة أخرى تصدرت أغنية سيلينا جوميز الجديدة الثانية Look At Her Now قائمة أفضل 20 أغنية على " Spotify "، وذلك حسب موقع "أوفيشال شارتس".

Advertisements



سيلينا جوميز (1)



سيلينا جوميز (4)



سيلينا جوميز (4)



سيلينا جوميز (5)