- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تشارك في حفل American Music Awards لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية سيلينا جوميز في حفل " American Music Awards " لعام 2019 والمقررإقامته في 24 نوفمبر الجارى، حيث تقدم النجمة الشهيرة البالغة من العمر 27 عاما عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة التي ستحمل عدد من المفاجآت .
]ذكرأن سيلينا جوميزاستطاعت استطاعت أن تضع بصمة من ذهب فى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، حيث جاءت أغنيتها " Lose You To Love Me " فى المرتبة الأولى على الرسم البيانى الرسمى، من جهة أخرى تصدرت أغنية سيلينا جوميز الجديدة الثانية Look At Her Now قائمة أفضل 20 أغنية على " Spotify "، وذلك حسب موقع "أوفيشال شارتس".
سيلينا جوميز (1)
سيلينا جوميز (4)
سيلينا جوميز (4)
سيلينا جوميز (5)
سيلينا جوميز (6)
كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا جوميز تشارك في حفل American Music Awards لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.