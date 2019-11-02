شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بروفة المطرب محمد الشرنوبى استعدادا لحفله بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المطرب محمد الشرنوبى منذ قليل، بروفة غنائية على برنامج حفله الغنائى، والذى يقدمه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، فى دورته الـ 28 وتحديداً فى الـ 11 من نوفمبر المقبل.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

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ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.