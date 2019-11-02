شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامه بالشذوذ.. 10 معلومات عن الهارب هشام عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الإسماعيلاوى، أحد الأصدقاء المقربين من الفنان الهارب هشام عبد الحميد ، أنه لم يكن يريد أن يتحدث فى بعض النقاط شديدة الخصوصية عن هشام عبد الحميد، مؤكداً أن البعض اتهمه بالشذوذ.

وأكد فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه بحكم معرفته به فهو بالفعل شاذ جنسيا، ويعتبر هذا السبب، أحد الأسباب التى جعلته يسافر إلى تركيا، بعدما منحت أنقرة للشواذ الكثير من الحقوق التى وفرها لهم الغرب، ليمارس حقوقه فى كشخص مثلى الجنس.

فى السطور التالية 10 معلومات عن الفنان الهارب هشام عبد الحميد:

1- من مواليد 3 أكتوبر عام 1962.

2- تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1984 بتقدير جيد جدا.

3 - عُين معيدًا بالمعهد الفنون المسرحية ثم تفرغ للسينما.

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4 - "غرام الأفاعى" أول بطولة مطلقة له عام 1988 أمام الفنانة ليلى علوى.

5- أنتج سينمائيا فيلم "مجرم مع مرتبة الشرف"، ولم يحقق أى إيرادات تذكر.

6- سافر إلى كندا وأقام هناك لمدة خمس سنوات، ثم عاد ليشارك فى مسلسل "شهادة ميلاد" بطولة الفنان طارق لطفى، إلا أنه تم استبعاده ولعب زكى فطين عبد الوهاب الدور بدلا منه.

7- بعد ثورة 30 يونيو أعلن تأييده للإخوان ووصفهم بأنهم تحولوا إلى معسكرًا للديمقراطية.

8- انضم إلى قناة الشرق الإخوانية بعد مقابلة أيمن نور فى جدة، ووصفها بالليبرالية والديمقراطية.

9- قدم برنامج على قناة الشرق بعنوان "بالتأكيد مع هشام عبدالحميد"، ولم يحقق أى مشاهدات بل قابل العديد من هجوم السوشيال ميديا لعدائه الواضح للدولة المصرية.

10- فى أكتوبر 2016، خرجت شائعة بوفاته ولكن زوجته نفت الأمر فى نفس الشهر، مؤكدة أنها اتصلت به بعد سماع الشائعة واطمأنت على صحته.