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شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري : الجمهور التونسي أحب شخصية " نورة " لأن الفيلم واقعي جدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وبسؤالها عن الكوميديا التي كانت في بعض المشاهد قالت : هي ليست كوميديا لأن الفيلم مأساوي ولكنها كوميديا سوداء فموضوع الفيلم اجتماعي قاسي والكوميديا نابعة من بطل الفيلم معي الفنان لطفي العبدلي فهو فنان كوميدي في الأصل فالجمهور يتفاعل معه وبالتالي يضحك بالاضافة لواقعية الفيلم وحواره باللهجة التونسية الدارجة فهذا ايضا يدفع الجمهور للضحك
أما عن تواجدها مع الوفد المصري في بيت السفير المصري بتونس نبيل حبشي قالت : بيت السفيرالمصري والسفارة مفتوح دائما للمصريين وللمثقفين التوانسة وهو جسر تواصل بين البلدين ويهمني دائما وجودي في الاحتفالات بالسفارة ومع السفير وحرمه وهذه هي الشراكة العربية الجميلة .
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