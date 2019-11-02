صور| بوسي تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة بوسي مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها.

وعلقت بوسي على الصور: "عيد ميلاد سعيد فطومة، كل سنة وإنتي طيبة يا نور عيني، وعقبال العمر كله يا أختي وبنتي وصحبتي وحبيبتي ويارب أشوفك دايما مبسوطة وسعيده في حياتك، وأشوفك أحلى عروسة في الدنيا كلها، وربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدا يا رب، بحبك اوي ووحشتيني أوي".

يُذكر أن بوسي، واجهت العديد من الشائعات خلال الأيام الماضية، منها القبض عليها وحبسها 3 سنوات بسبب تحريرها شيكات دون رصيد.

يذكر أن آخر أعمال بوسي هو فيلم "أنت حبيبي وبس"، الذي عُرض في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، والذي شارك في بطولته كل من محمود الليثي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد ثروت وإيمان السيد، وهو عمل من تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.