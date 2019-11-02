ماجي بو غضن عن لبنان: "وطن يساعنا كلنا بكل اختلافاتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، تعليقا على الأزمة التي تمر بها لبنان بسبب الحالة الاقتصادية والمعيشة.

وعلقت ماجي على الصورة: "إن شاء الله أيامنا الجايه تكون بيضاء، بتشبه أحلامنا، بتشبه قلوبنا لما تجتمع، على نفس الحلم وطن يساعنا كلنا، بكل اختلافاتنا".

يذكر أن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري استقال 29 أكتوبر الماضي، بعد المظاهرات التي قام بهال الشعب اللبناني بسبب المعيشة والحالة الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى خضعت الفنانة ماجي بو غصن لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واستمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، ومنع الفريق الطبي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية، حتى تعافت في الفترة الماضية واحتفى بها عدد من النجوم.