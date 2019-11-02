منذر رياحنة يكشف عن اختراق حسابه على "الفيسبوك" ويحذر جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان منذر رياحنة عن اختراق حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب رياحنة، تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "صباح الخير أحبائي، صفحتي الرسمية على فيسبوك مخترقة، جاري التواصل مع إدارة فيسبوك لاسترجاعها، لست مسؤولا عما ينشر عليها حتى إشعار آخر.. منذر رياحنة".

يذكر أن رياحنة يشارك في الفيلم الروسي المصري "ماتريوشكا"، وهو من إخراج خالد مهران، وتأليف الكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا وعماد السباعي.

وشارك الفنان منذر ريانحة في مسلسل "الحلاج" تأليف أحمد المغربي، إخراج علي علي، وإنتاج إياد الخزوز وياسر فهمي، وعرض رمضان الماضي، على شاشة قناة أبو ظبي.