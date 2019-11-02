مخرج "حواديت الشانزليزيه" ينشر إعلانه الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج مرقس عادل، عن الإعلان الرسمي لمسلسل "حواديت الشانزليزيه الذي من المقرر عرض أولى حلقاته على قناة ON E في 10 نوفمبر الجاري.

وكتب في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "دعواتكم".

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تدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية قديمة، حول جريمة قتل تعترف 5 نساء –كل منهن على حدا- بأنها ارتكبتها.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، إنتاج شركة سينرجي.