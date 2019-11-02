تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم جمهورها بإعلان إصابتها بالسرطان...

صدمت الفنانة الجزائرية الشهيرة ريم غزالي، جمهورها ومتابعيها بإعلان خضوعها لعملية جراحية في الرأس في فرنسا، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان.

وشاركت نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، صورة لها عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، وذلك بعد الجراحة التي خضعت لها، وظهر إلى جانبها في الصورة شقيقها.

وكتب في تعليقها علي الصورة: أول مرة أغادر الغرفة واستمتع بأشعة الشمس مع أخي سيد أحمد الذي لم يتركني لحظة... وأمي التي التقطت لنا هذه الصورة.

وأضافت أن زوجها نبيل الذي ينتظر الحصول على التأشيرة للحاق بهم، لم يصدق خروجها من الغرفة إلى الحياة".

وتابعت: "لا أحد كان يصدق أنني سأقف مجددا على قدمي، رغم علم كل من هم حولي بقوتي وصلابتي وكم أنا محاربة... أكثر من شهرين في الظل بعيدا من الضوء ليس بالأمر الهين، لكن واثقة بأن عودتي ستكون قوية إن أراد الله ذلك... الحمد لله على كل شيء... شكرا لمن كلف نفسه عناء السفر وزارني بالمستشفى... شكرا لكل من ساندني بتعليق أو دعاء أو رسالة وسأل عني... شكرا لأصدقائي، للفنانين، للمعجبين... كنت أعمل ليل نهار بلا هوادة لدرجة لم أكن أشعر بكل هذا الحب والاهتمام".