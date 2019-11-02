تراند اليوم : رضوي الشربيني تعلق على زواجها بملياردير مغربي: كيوت ومز بس اعزموني...

في أول تعليق لها على أنباء زواجها من ملياردير مغربي، طالبت الإعلامية الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، النشطاء بعزمها لحضور حفل زفافها.

وسخرت الشربيني من هذه الأنباء، وتساءلت "مين هو؟ طب اتعزمت أنا ولا ماتعزمتش وماعرفش اسمو لحد دلوقتي".

وأضافت أنها علمت بأنه مغربي الجنسية وهي لم تسافر المغرب من قبل، مضيفة :"لو حد يعزمني على فرحي يقولي وأنا هروح علطول، ولو انتو موافقين أنا موافق".

وقالت : يعني هو ابن حلال وكيوت ومز المغرب وملياردير كمان سبحان الله ربنا بيعوض اعزموني على فرحي وأنا هاجي على طول".