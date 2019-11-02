شاهد.. فنانة أمريكية تحضر إلى موسم الرياض للقاء هذا الفنان وتعلق: أنا من أشد المعجبين ساعدوني...

كشفت الفنانة الأميركية “رحيلا” عن حضورها إلى موسم الرياض ، بحثا عن الفنان خالد عبد الرحمن من أجل الالتقاء به وحضور حفلته الغنائية، وبثت من أجل ذلك فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر.

وقالت رحيلا: “أتيت خصيصا إلى موسم الرياض متشوقة لحضور حفلة الفنان خالد عبدالرحمن”. وأضافت: “أنا من أشد المعجبين والمستمتعين بفنه الراقي، حتى إنني أوصلت فنه إلى أميركا”.

ووفقا للفيديو الذي أعاد نشره موقع ” العربية ” فقد طلبت رحيلا من أحد معجبي الفنان خالد ويدعى غريب الزمن مساعدتها لحضور حفلته والالتقاء بفنانها الأول. وخلال مقطع الفيديو غنت أغنية لخالد عبدالرحمن “يا غايب عني”.

الجدير بالذكر أن الفنانة رحيلا فنانة أميركية كانت تقيم في سيناء بمصر وعشقت الفن الخليجي، وغنت لفنانين خليجيين، كما كشفت أنها تجهز ألبوما خليجيا جديدا.

يشار إلى أن حفلة غنائية تقام يوم السبت المقبل يحييها الفنانون خالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد وداليا مبارك ضمن حفلات موسم الرياض.