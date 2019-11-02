فيديو.. شاروخان يحتفل مع جمهوره بعيد ميلاده الـ 54

احتفل الفنان العالمي شاروخان مع جمهوره، بعيد ميلاده الـ 54، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ووجه شاروخان رسالة لجمهوره، قائلًا: "شكرًا Advertisements لكم جميعًا لجعل عيد ميلادي خاص جدًا. احبكم دائمًا". لكم جميعًا لجعل عيد ميلادي خاص جدًا. احبكم دائمًا". يذكر أن الفنان العالمي شاروخان شارك سابقًا في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد. وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد.

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