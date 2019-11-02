صور.. عمرو دياب يتألق في حفل المنارة للمؤتمرات الدولية

نشر النجم عمرو دياب صور حفله الغنائي الذي أحيه أمس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان النجم عمرو دياب أحيا حفلًا ناجحًا على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمس الخامس.

وقدم النجم عمرو دياب باقة لامعة من أجمل أغانيه، ومنها: "الليلة"، "قدام مرايتها"،

"يوم تلات"، "أول يوم في البعد"، "خالصين"، "إيه بس اللي رماك"، "شوقنا"، "خلصت فيك كل الكلام"، "مقدرش أنا"، "بحبه"، كما تفاعل الجمهوره معه بشكل كبير، والذي احتشد بالآلاف.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه

الجديد "أنا غير"، والذي يضم تشكيلة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: "بحبه"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بعد عشرة"، "تحيرك"، "متغير" ، "قدام مرايتها" وغيرها من الأغاني.

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور".

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