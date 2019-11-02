على طريقتها.. كندة علّوش تغازل عمرو يوسف

غازلت النجمة كندة علوش في زوجها النجم عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلًا:"وأنا بقول ليه تويتر منور".

وجاء ذلك بعد أن صرّح النجم عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر": قائلًا: "صباح الورد .. قررت أركز مع تويتر أكتر شوية أو شويتين".

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يشار إلى أن النجمة كندة علوش شاركت سابقًا في بطولة فيلم "الأصليين"، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من ماجد الكدواني، خالد الصاوي، منة شلبي، محمد ممدوح، أحمد فهمي، عباس أبو الحسن، خالد الذهبي، هناء الشوربجي، ليلى فوزي، ناهد نصر الله.

يذكر أن النجم عمرو يوسف شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، وهو أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.