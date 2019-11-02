هبة الدري نجوميتها أتت متأخرة.. وماذا عن خلافها مع حياة الفهد؟إليسا أنيقة وجريئة بالأحمر بحفلها في...

ميرنا وليد - بيروت - ​هبة الدري​ممثلة مصرية ولدت في ​الكويت​ عام 1982، وحصلت على شهادة بكالوريوس علوم أمراض الدم والوراثة من جامعة الإسكندرية.

دخلت مجال التمثيل في عمر صغير، وعملت في المسرح في بداياتها، قبل أن تنتقل الى عالم المسلسلات.

مسيرتها الفنية

على الرغم من أنها تخصصت بمجال الطب في جامعة الاسكندرية، لكن الفن كان شغفها، ولم تمارس مهنة تخصصها الأساسية.

إكتشف موهبتها الممثل ​محمد المنصور​ عام 1996 بالصدفة، ومن وقتها قررت هبة الدري أن تخوض في هذا المجال، على الرغم من أنها كانت صغيرة في العمر، ولم يتخط عمرها الـ14 عاماً أما أول أعمالها كان مسرحية "عالمكشوف"، ولم تكن أدوارها كبيرة في ذلك الوقت إلا أنها طورت موهبتها، حتى أصبحت العروض تنهال عليها.

في عام 1997 قدمتهبة الدريأول عمل تلفزيوني لها وكان مسلسل "القرار الأخير"، إلى جانب أهم الآسماء في الفن الخليجي منهم محمد المنصور و​جاسم النبهان​.

تتالت الفرص والأدوار والظهور على الشاشة، وشاركت في العديد من الأعمال نسمي منها "مسلسل دارت الأيام" عام 1998، مسلسل "دروب الشك" عام 1999، مسلسل "الخراز" عام 2007، مسلسل "شر النفوس" عام 2008 ، مسلسل "قلوب للإيجار" عام 2009 ، مسلسل "أنت عمري" عام 2012.

على صعيد المسرح قدّمت هبة الدري أعمالاً عديدة، ومنها مسرحية "فلة ومجود" عام 2006، مسرحية "عنبر و11 سبتمبر" عام 2012، مسرحية "الاختراع العجيب" عام 2012 كما شاركت في مسرحية "شبح الأوبرا" إذ تعتبرها من أهم التجارب التمثيلية في مسيرتها.

في السينما قدمت 3 أفلام، وهي "أربع بنات" في عام 2007 عندما جسدت شخصية "نورة"، وفي عام 2014 شاركت في الفيلم القصير The Tulip، وفي عام 2019 قدمت فيلم "ساعة زمان".

في مجال تقديم البرامج

في بداية مسيرتها الفنية قدّمت هبة الدري برنامج على تلفزيون دبي حمل إسم "درايش"، وفي عام 2009 قدمت برنامجاً إذاعياً على محطة "كويت إف أم" حمل إسم "كنز إف أم"، وفي عام 2011 عادت للتقديم وشاركت في البرنامج الإذاعي "تريو" على المحطة نفسها، ثم البرنامج الإذاعي "طنب" عام 2012.

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خلافها مع ​حياة الفهد​

وقع خلاف بين حياة الفهد وهبة الدريمنذ فترة طويلة، من دون أن يُعرف السبب الأساسي لهذا الخلاف، إلا أن البعض قال وقتها إن الخلاف يعود إلى ارتداء هبة الدري ملابس "مكشوفة" أثناء تصوير المسلسل التراثي "الداية" الذي عرض في العام 2008، الأمر الذي أزعج حياة الفهد.

وفي عام 2019 أعلنت هبة الدري مصالحتها مع حياة الفهد، وكشفت عن عودة تعاونها الفني معها، ونشرت صورة له مع الفهد في كواليس مسلسل "حدود الشر"، وعلقت: "عدنا والعود أحمد".

نجوميتها أتت متأخرة

صرحت هبة الدري في إحدى المقابلات التي أجرتها في آب/أغسطس عام 2019، أنها تندم على تأخر نجوميتها التي كانت تنتظرها منذ سنوات.

أما سبب ذلك فتقول إن المنتجين يركزون على الأسماء نفسها وعلى المظهر لا على قدرات الممثل، ويعتبرون الممثل مجرد "موديل"، أما هي فتتعب على الدور وعلى التفاصيل التي تحيط الأعمال التي تشارك فيها، لذلك إستطاعت أن تحقق النجاح ولو جاء متأخراً، نسبة لمسيرتها التي بدأتها عن عمر صغير جداً.

حياتها العاطفية

دخلتهبة الدريالقفص الذهبي في 12 أيلول/ديسمبر عام 2012 من الممثل الكويتي ​نواف العلي​، بعد قصة حب دامت أشهر، وقد إختارا إعلان الخبر من دون إقامة حفل زفاف، وفضلا الإستمتاع بشهر العسل.

وفي كانون الثاني/يناير عام 2014 أنجبت إبنهما الأول "بدر"، وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 أنجبت إبنهما الثاني "فهد".