إليسا أنيقة وجريئة بالأحمر بحفلها في الأولمبيا

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة ​إليسا​ مساء الجمعة حفلة إستثنائية على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، واختارت لهذا الحفل المميز اطلالة مميزة.

ففي الفترة الاخيرة تعودنا على إليسا بالفساتين القصيرة او المتوسطة الطول، لكنها فاجأتنا هذه المرة بفستان طويل أحمر بفتحة واسعة عند الصدر، أضافت لفستانها البسيط بقصته، جرأة وأناقة، اضافة الى الـ cape التي أعطت الاطلالة رونقاً وطابعاً ملكياً.

الفستان من توقيع الدار العالمية للمصممة ستيلا ماكارتني المعروفة بفخامة تصاميمها من دون اللجوء الى التطريزات المبالغ فيها.

أما شعر إليسا فهو بسيط وكان مستحسنا اللجوء الى الرفعة المنخفضة من الخلف، اما بالنسبة للمكياج فهو ممتاز للوك دراماتيكي، واختيار الحذاء بالكعب العالي موفقـ خصوصا أن الـ nude لا زال رائجاً.

بالنسبة للمجوهرات فهي لائقة على اللوك، وعلى الرغم من ان البعض قد يرى انها قد تحتاج الى عقد، الا ان ذلك ليس ضروريا خصوصا ان جرأة الفستان في قصة الصدر فلا يجب إخفاؤها بعقد.