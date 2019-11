كيرت كوباين تعاطى المخدرات وعانى مرضاً عصبياً.. وإنتحر في قمة عطائه

ميرنا وليد - بيروت - كيرت دونالد كوباين هو كاتب أغانٍ، مغني روك وعازف غيتار أميركي، ولد في بلدة صغيرة تدعى أبردين Aberdeen بواشنطن في 20 شباط/ فبراير عام 1976، وتوفي انتحاراً في الخامس من شهر نيسان/أبريل عام 1994 عن عمر الـ 27 عاماً فقط، وقد عانى كوباين من التهاب الشعب الهوائية المزمن ومشكلات في المعدة طيلة حياته، كما أدمن على المخدرات.

والده ميكانيكي سيارات دونالد كوباين المولود عام 1946 ووالدته كانت نادلة واسمها ​ويندي إليزابيث​ المولودة عام 1948، والداه تزوجا في 21 تموز/يوليو عام 1965 ولديه شقيقتان هما كمبرلي وأخته من والده بريان وشقيقه يدعى تشاد، وهو الأخ الأكبر في ترتيب العائلة، وأصوله تنوعت بين الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيرلندية والاسكوتلندية، وكان أجداده انحدروا من كاريكمور في كاونتي تيرون بشمالي إيرلندا وكانوا صانعي أحذية عرفوا باسم كوباين، طالعه الفلكي الحوت.

نشأته

انفصل والدا​كيرت كوباين​عندما كان في التاسعة من العمر، واختار العيش مع والده وكان يزور والدته وأخته في عطلة نهاية الأسبوع ، وبعد أن تزوج والده كان كوباين مستاءً من زوجة أبيه وأولادها طوال الوقت، وفي تلك الفترة أهداه عمه غيتارًا، لكن الغيتار لم يكن جيداً كما توقعه، وعلى الرغم من هذا فقد أوحى إليه أنه يجب أن يتعلم العزف على الغيتار ليساعده في الخروج من جو الحزن الذي يعيشه إلى جانب أبيه وزوجته إذ كان يعتقد أن والده كان يفضل زوجته عليه ويحب أطفالها أكثر منه. في تلك الفترة بدأ كوباين يتعاطى المخدرات مع بعض أصدقائه واختار أن يعيش بعيدًا عن والده.

وسرعان ما ترك مغني النيرفانا المكان الذي كان يعيش فيه والده في عام 1982 وبدأ بالتنقل بين أقاربه واحدًا بعد الآخر لعدة أشهر، ثم ذهب ليعيش في نهاية المطاف مع والدته التي كانت تعيش هي الأخرى مع زوجها بات أوكونورPat O’Connor وكانت مدمنة على الكحول ولم يكن كيرت يطيق زوجها، تم إلقاء القبض عليه عام 1985 وهو يقوم برسم الرسومات "غرافيتي" على بعض المباني، بعدها بأشهر قام بتأسيس فرقته الأولى Fecal Matter، وسجلت الفرقة بعض الأغاني في منزل عمته ماري.

أذهلكيرت كوباينالأساتذة والطلاب من خلال موهبته الفنية حين كان يتابع دراسته الثانوية في أبردين، وكانت له وجهة نظر غريبة حول بعض المواضيع والتي كان يعبر عنها بالرسم.

مسيرته الفنية

وجدكيرت كوباينليلًا وهو مخمور وأمضى بعض الأيام في السجن، بعدها بدأ يعزف الموسيقى إلى جانب عازف القيثارة كريست نوفوسيليك، وتعرف إليه من خلال أخيه الأصغر روبرت، وأثناء حضورهما تدريبات فرقة ميلفينس انضم إليهما عازف الطبول آيرون بوركارد ​Aaron Burckhard​. في عام 1988 أسس فرقته نيرفانا والتي قامت بتسجيل أول أعمالها Love Buzz.

أطلقوا ألبومهم الأول بليتش Bleach عام1989 الذي لم يحقق النجاح كما هو متوقع، ولكن ظهرت موهبة كوباين ككاتب وخاصة من خلال أغنية About a Girl، بالإضافة إلى أدائه الصوتي المميز الذي يحتوي على نمط الـPunk و الميتال ظهر جليًا في الألبوم.

في عام 1990 حصلكيرت كوباينعلى فرصة اكتشاف بعض أبطال الروك أند رول، أثناء جولة فرقته مع فرقة Sonic Youth، وكانت الفرقة تمر ببعض التغييرات إذ تسلم الطبول صديقهم ​دال كروير​ Dale Croyer بعد أن قام كوباين ونوفوسليك بطرد شانينغ خارج الفرقة، وبعد الجولة وجدوا في ديف غروهل Dave Grohl بديلًا، حيث كان الأخير يعزف في فرقة Scream في العاصمة واشنطن.

في عام 1991 حققت فرقة نيرفانا قفزة كبيرة من خلال توقيعها مع تسجيلات جيفن Geffen، وفي العام نفسه أطلقوا أغنية Nevermind التي مثلت ثورة موسيقية.

ألبوم نيرفانا الأكثر شهرةً هو In Utero الذي صدر في أيلول/سبتمبر عام 1993 ووصل إلى قمة التصنيفات، وقد أظهر التسجيل بعضًا من العنف تجاه الناس بالإضافة إلى بعض الحالات التي يشتم فيها كوباين، وغالبًا ما كانت تتشاجر لوف مع كوباين حول استعمال الأخير للمخدرات.

حياته العاطفية

تزوجكيرت كوباينمن كورتني لوف في 24 شباط/فبراير عام 1992، في احتفال بسيط في هاواي حضره 10 أشخاص فقط، وارتدى فيه كوباين بيجامته المفضلة أما كورتني فارتدت فستاناً لـ فرانسيس فارمر التي كانا مهووسين بها، وولدت ابنتهما الوحيدة فرانسيس بين كوباين في 18 آب/أغسطس عام 1992 أي بعد ستة أشهر فقط من زفافهما، ما يعني أن كورتني كانت حاملاً بها عندما تزوجت كوباين.

كورتني هي مغنية وممثلة وكاتبة أغانٍ، ولدت في 9 تموز/يوليو عام 1964.

أحب كيرت كوباين كورتني من النظرة الأولى حينما كانت موجودة في حفل موسيقي له عام 1989 في بورتلاند، أوريغون، وتحدثا بإيجاز بعد الحفل واشتعلت جذوة الحب فوقعت كورتني في شباكه.

وكانكيرت كوباينيعرف لوف من خلال دورها في فيلم Straight To Hell عام 1987 وتعرفا بطريقة رسمية في حفل L7 و Butthole Surfers في لوس أنجلوس في أيار/مايو عام 1991، وفي الأسابيع التي تلت، وبعد أن عرفت من Grohl بأن كوباين يتشارك معها الاهتمامات نفسها، بدأت لوف بملاحقة كوباين وفي عام 1991 كانا يبقيان معاً كما يتعاطيان المخدرات معاً أيضاً.

إنتحاره

حاولكيرت كوباينالانتحار للمرة الأولى في الرابع من آذار/مارس 1994 وبينما كان في غرفته في الفندق في روما-إيطاليا حاول الانتحار من خلال تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وعندما استيقظت لوف اكتشفت أن كوباين مضطرب وتم نقله إلى المستشفى وهو في غيبوبة، وبينما قالت التقارير الرسمية أن الجرعة كانت حادثة غير مقصودة إلا أن كوباين حاول بشكل جدي الانتحار، وما يثبت ذلك أنه كان قد ترك وصية انتحاره.

وفي 18 آذار/مارس استدعت لوف الشرطة حيث أخبرتهم أن كوباين يوشك على الانتحار، حيث قام بحجز نفسه ضمن حجرة صغيرة إلى جانب عدد من الأسلحة والأدوية وفقًا لتقرير الشرطة.

في الخامس من نيسان / أبريل عام 1994، انتحر كوباين وكان يبلغ من العمر الـ 27 عاما في بيت الضيافة خلف منزله في سياتل، إذ وضع بندقية في فمه وأطلق النار، فمات على الفور.

ترك مذكرة انتحارية مطولة تناول فيها العديد من المشجعين وكذلك زوجته وابنته الصغيرة. وعلى الرغم من الحكم الرسمي لوفاته أنه انتحار، تساءل البعض عما إذا كان قُتل وما إذا كانت لوف لها يد بالأمر.

أغنيات طرحت بعد وفاته

تشاجر كل من غروهل ونوفوسليك مع لوف حول موسيقى نيرفانا، وفي أيلول/سبتمبر عام 2002، أعلنت لوف أنهم قد حلوا أخيرًا معركتهم القانونية الطويلة حول الأعمال التي لم يتم إصدارها.

تم إصدار مختارات من أغانيهم في ذلك العام، بما في ذلك التسجيلات التي لم يتم عرضها سابقًا مثل You Know You’re Right".بالإضافة إلى مجموعات عديدة، جاءت الأولى عام 2004 وهي With the Lights Out و في عام 2005 Silver: The Best of the Box.



معلومات قد لا تعرفونها عنه

عانى كيرت كوباين من مرض ثنائي القطب بسبب طفولته المضطربة وبدأ مبكراً بتعاطي المخدرات وعلى الأخص الهيرويين.

في عام 1992 حاول الخضوع للعلاج لكن الأمر لم يدم طويلاً ونجا من جرعة مفرطة من الهيرويين بعد عدة أشهر.

في عام 1994 عانى من الإفراط في الكحول وتعاطي المخدرات، وكانت هذه مؤشرات إلى محاولاته الانتحارية.

صنف كورت كوباين في المرتبة 12 ضمن أعظم عازفي الغيتار على مر التاريخ من قبل ​ديفيد فريك​ David Fricke من فرقة ​ذا رولينغ ستونز​ عام 2003.

أدخل قاعة مشاهير الروك أند رول Rock and Roll Hall of Fame في عام 2014 مع اثنين من أعضاء فرقته.

لوف (47 عاماً) خسرت عام 2009 حقوق الوصاية على ابنتها فرانسيس (19 عاماً) بسبب المخدرات.