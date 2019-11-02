خاص الفن- لهذا السبب ميسون أبو أسعد تتعاون مع المخرج غسان مسعودخاص الفن - هبة نور.. هل ارتبطت؟خاص...

ميرنا وليد - بيروت - منذ تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية وانخراطها في الوسط الفني، لم تغب الممثلة السورية ​ميسون أبو أسعد​ عن خشبة المسرح رغم انشغالها الدائم بالأعمال الدرامية والسينمائية التي قاربت الستين عملاً.

أمس، شاركت أبو أسعد في البروفة الأولى لمسرحية "هوى غربي" مع المخرج غسان مسعود في أول تعاون بينهما، لتعود إلى المسرح بعد غياب ثمان سنوات، وتحديداً منذ مشاركتها في مسرحية "السقوط" عام 2011 التي ألفها علاء الدين كوكش وأخرجها محسن العلي وشارك فيها دريد لحام وعمر حجو وحسام تحسين بيك وياسين بقوش ورنا شميس وأحمد الأحمد.

وعبّرت أبو أسعد في حديث خاص لموقع "الفن" عن سعادتها لتعاونها الأول مع المخرج غسان مسعود وقالت: "سعيدة جداً بالتعاون مع الأستاذ غسان لأول مرة، حيث لم يدرّسني في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولدي رغبة كبيرة بهذا التعاون.

وأكدت أن البروفات ممتعة جداً من حيث العمل تحت إدارة الأستاذ غسان وبناء المشاهد خطوة بخطوة معه من ناحية، ومن حيث إدارته للممثل ويستخرج حلوله البصرية للعرض من ناحية ثانية، وإن شاء الله نقدم للجمهور عرض يليق بذائقته درامياً وبصرياً".