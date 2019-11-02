خاص الفن - هبة نور.. هل ارتبطت؟

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​هبة نور​ ما تردد عن ارتباطها بأحد الرجال الذين حضروا معها إحدى الفعاليات الاجتماعية بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والفعاليات الاجتماعية.

وفي حديثها لموقع "الفن" أبدت استغرابها من مطلقي هذه الشائعة كل فترة، وكأن الموضوع بات شغلهم الشاغل مع أنها أعلنت أكثر من مرة أن لا تفكر بالارتباط حالياً وإنما يتركز اهتمامها بالعمل فقط.

يُذكر أن نور غابت عن الأضواء لخمس سنوات، قبل أن تعود العام الماضي بمسلسل "حرملك" مع المخرج تامر إسحق، علماً أنها تستعد للسفر إلى أبو ظبي لتصوير الجزء الثاني بشخصية "زمردة".

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