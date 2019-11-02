خاص الفن- هل تدخل بيرلا حلو مجال التمثيل؟ وما علاقة تقلا شمعون؟

ميرنا وليد - بيروت - اشارت ملكة جمال لبنان السابقة ​بيرلا حلو​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 انها تتابع وتركز بهذه الفترة في دراسة التمثيل باحتراف مع الممثلة اللبنانية تقلا شمعون حيث تعمل على صقل موهبتها في هذا المجال الى ان تدخله قريبا في الوقت الذي تجد فيه انها حاضرة لهذه التجربة المهمة والتي تطمح لها.

بيرلا حلو ​ التي توجت ملكة جمال لبنان للعام 2017 لم تغرها نجوميتها وتربعها على عرش الجمال، رغم العروض التي انهالت عليها في التمثيل أو المشاركة ببرامج كديو المشاهير وغيره، بل صممت على تنفيذ حلمها الأكاديمي ولم تسرقها الأضواء من هذا الأمر، حيث واصلت تعليمها الجامعي وتخرجت بشهادة "ماستر".

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