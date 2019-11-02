خاص الفن- سيرين عبد النور تستعد لاطلاق عملها الجديد مع جاد شويري

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الفنانة والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور تنتظر اصدار عملها الجديد وهو اغنية وفيديو كليب جديد اصبح جاهزا والكليب انتهى حاليا من تفاصيله المخرج جاد شويري الذي ايضا تولى الانتاج والتنفيذ في هذا العمل.
وستصدر سيرين العمل بعد هدوء الوضع الامني والسياسي في لبنان اكثر.
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين. وهي تنتظر ايضا عرض برنامجها الخاص "الديفا".
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