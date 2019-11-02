خاص بالصور- محمد منير يبدع في إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٨

ميرنا وليد - بيروت - إعتلى الفنان المصري ​محمد منير​، يوم أمس خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، لتكريمه واحياء حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين ل​مهرجان الموسيقى العربية​، برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر، ولفيف من السياسين والسفراء.

وعرض فيلم تسجيلي عن حياة محمد منير، إحتفاء به كونه شخصية المهرجان هذا العام، وتضمن الفيلم اهم اعماله الناجحة والتي تركت أثرا في وجدان الجمهور وعشاقه.

بعد ذلك قدم محمد منير اولى اغانيه "يا ليلة عودي"، والتي تفاعل معها الحاضرون بالرقص والتصفيق الحاد الذي ملأ أرجاء المسرح.

وقدم محمد منير باقة من ألمع اغانيه التي يعشقها الجمهور، واستطاع أن يكون من خلالها قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار مشواره الفني.

وكرمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مجموعة من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير، بينهم بالإضافة إلى محمد منير الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم، الفنانة المصرية مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة "كريم العراقي"، الموسيقار المصري عمرو إسماعيل، المايسترو المصري عادل اسكندر، عازف الكمان المصري محب فؤاد مهني، عازف الايقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدى زايد.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة " الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية"، واوبرا الاسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 92 فنان من 7 دول هي مصر ، لبنان ، العراق ، الاردن ، المغرب ، سوريا ، سلطنة عمان.

جدول حفلات المهرجان:

وفي يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر، تقدم الحفل الأول فرقة السلطانة الأولى للموسيقى والفنون من دولة "عمان"، يعقبة حفل الفنانة رحاب مطاوع من "مصر"، فضلًا عن مشاركة الفنان سعد رمضان من "لبنان"، كما يقدم الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقة فقرة غنائية متميزة.

ويشهد اليوم الثالث من فعليات المهرجان الأحد 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مشاركة الفنانة مي فاروق "مصر"، يعقب ذلك فقرة صوليست جيتار وحيد ممدوح "الأردن"، بالإضافة إلى فقرة غنائية يحيها الفنان مروان خوري بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

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وفي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.

الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر، يحي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.

تصوير محمد علوان