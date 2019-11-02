تراند اليوم : حنان ترك توضح حقيقية وجود صفحة واحدة لها علي السوشيال ميديا

أعلنت الفنانة حنان ترك عن حساباتها الموثقة عبر موقعي Twitter وInstagram.

كما أوضحت حنان أنه لديها حساب واحد فقط على Facebook وجاري توثيقه.

وطالبت حنان ترك الجميع بتحري الدقة فيما ينشر عنها وأنه لا صحة لإي اخبار يتم يتدوالها خارج هذه الصفحات الرسمية.

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كما حددت حنان ترك موعد ظهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر والذي سيكون يوم الخميس من كل اسبوع.i

وكانت حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى”.

يذكر أن حنان ترك تعود إلى السينما بعد غياب بتجرية جديدة ومختلفة من خلال فيلم “النداهة” ويشاركها في بطولته هاني عادل ومن تأليف وإخراج خالد المهدي.