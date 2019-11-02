تراند اليوم : عاجل .. أحمد سعد يكسب القضية و “سمية الخشاب” تدخل السجن ثلاث سنوات

عاقبت محكمة جنح الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار محمود هلال الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.

كان قد أقام الفنان أحمد سعد جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب “طليقته” بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.

وكان المطرب أحمد سعد أعلن انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.

وقال أحمد سعد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب واتمني لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي أولادي”.