تراند اليوم : إصابة فنانة جزائرية مشهورة بالمرض اللعين

شاركت الفنانة الجزائرية ريم غزالي، نجمة استار أكاديمي، متابعيها برسالة مؤثرة كانت قد تلقتها من إحدى صديقتها بعد إصابتها بمرض السرطان.

نشرت غزالي، الرسالة عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، وجاء نصها كالآتي: “إنها المحاربة لطالما حاربت ولازالت تحارب، نعم ريم غزالي، تلك الفتاة التي لا تمل وتحب وتتقن العمل أمام الكاميرا ووراء الكاميرا، هي الآن تحارب المرض وحولها سندها أخوها أحمد لطالما وقف ولا يزال”.

تابعت: “ريم غزالي كل من حولها يحبونها يساندونها، أما عن والدها السيد غزالي، حياته كلها ريم، ولها أم ليست ككل الأمهات، ترفع لها قبعة حبيبتي مريم، ولها زوج يحترمها ويساندها في حياتها العملية والعادية، ريم جمهورك يقف وقفة قلب واحد ويدعو لك بالشفاء، وأملنا بالله كبير لن قدرة الله تفوق قدرة الأطباء”.

أردفت: “ريم حبيبتي شفاكي الله وأعادكي إلينا سالمة غانمة، ريم خلقتي لتسعدي الحياة أمامكي وسوف تكملين ثقتي بربي كبيرة، حاربي من أجل قطعة من قلبك، حاربي من أجل عائلتك ومن أجل جمهورك الذي يعشقك”.