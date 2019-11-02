نجل أحمد السقا يكشف عن الملصق الدعائي لأحدث أفلام والده

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف نجل النجم المصري، أحمد السقا، عن الملصق الدعائي لأحدث أفلام والده.

وشارك ياسين أحمد السقا الملصق الدعائي للفيلم الذي يحمل اسم “العتكبوت”، عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”.

وانتقل أحمد السقا إلى مدينة “الأقصر”، مع فريق عمله بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، من أجل تصوير مشاهد من الفيلم هناك، بحسب تقارير مصرية محلية.

ويشهد فيلم “العنكبوت” على لقاء فني جديد بين أحمد السقا والفنانة المصرية منى زكي، بعد أن شكلا ثنائيًا ناجحًا على شاشة السينما، في عدد من الأفلام، أبرزها “أفريكانو” و”عن العشق والهوي” و”تيمور وشفيقة” و”من 30 سنة”.

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ويشارك في بطولة فيلم “العنكبوت” كل من ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، يسرا اللوزي وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ومن المتوقع طرح فيلم “العنكبوت” في الصالات السينمائية، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

يشار إلى أن آخر أفلام أحمد السقا، “هروب اضطراري” الذي طرح في عام 2017، وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، باسم سمرة، ومصطفى خاطر، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.