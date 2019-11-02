فيديوجراف.. 5 مباريات لا تُنسى في ديربي الرجاء والوداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار عشاق الكرة العربية صوب ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لمتابعة الديربي المرتقب بين الرجاء والوداد، قطبي الكرة المغربية، في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وشهدت بعض مباريات الديربي أحداثا لا تنسى بين الغريمين، منها أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان من نصيب الرجاء، بنتيجة 5-1 في عام 1996.

ولعل الذكرى الأسوأ في ديربي الدار البيضاء ترجع إلى وفاة يوسف بلخوجة لاعب الوداد السابق أثناء المباراة متأثرا بسكتة قلبية في عام 2001.

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وتحتل مواجهات الرجاء والوداد مكانة خاصة بين مباريات الديربي في العالم العربي والأفريقي، بسبب المستويات الرائعة داخل الملعب وكذا الأجواء الحماسية من جانب المناصرين بالمدرجات.

ويلتقي الفريقان وجها لوجه للمرة الأولى بعيدا عن المنافسات المحلية، ولم يسبق أن شهدت البطولات العربية أو القارية ديربي الدار البيضاء على مدار السنوات الماضية.

والتقى الفريقان في 140 مباراة من قبل بمختلف البطولات، في الدوري المغربي والكأس والسوبر المحلي، حقق الرجاء الفوز في 42 منها مقابل 34 انتصارا للوداد، وخيم التعادل على 54 لقاء.