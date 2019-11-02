9 مشروعات لتطوير السيناريو التلفزيوني بـ"القاهرة السينمائي"

اختارت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" 9 مشروعات للمشاركة في ورشة "Screen Buzz" لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تقدم للعام الثاني على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

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وتضم قائمة المشروعات المشاركة في الورشة "توم" تأليف روزالين البيه، و"توت" تأليف نجلاء محمد الحديني، و"الأخطبوط" تأليف بيشوي يوسف شفيق، و"إم ستي" تأليف جيلان عوف، و"ضفيرة سارة" تأليف علا حمودة، و"عباد الشمس" تأليف يمنى أكرم خطاب، و"محلات الحاج" تأليف ضياء عبدالرحمن وعيسى جمال، و"وكزو" تأليف مها الوزير وفريق من المؤلفين، و"يوسف أبونديم" تأليف تغريد العصفوري.

وتمنح "Screen Buzz" الفرصة لأصحاب المواهب والقصص الواعدة من العالم العربي الفرصة للتعلم وتطوير مشروعاتهم من خلال الاحتكاك بخبراء على أعلى مستوى من هوليوود.

وتقام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وانطلقت فعالياتها للمرة الأولى ضمن الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتقدم للمشاركين فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية.