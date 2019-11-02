ابنة أصالة ترقص مع محمد رمضان وروبي على أغنية "إنساي".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري برفقة عدد من نجوم الفن بينهم محمد رمضان وروبي وسلمى أبو ضيف وبسمة بوسيل، وهم يرقصون على أغنية "انساي" التي طرحها الفنان سعد لمجرد ومحمد رمضان على طريقة الديو.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين في إنستغرام مقطع الفيديو الذي وثق هذا الحدث، حيث كان يتواجد هؤلاء النجوم داخل أحد المطاعم لتناول العشاء وتفاجأوا بحفل زفاف شاب وفتاة مصريين فتفاعل محمد رمضان معهم وأحيا حفل زفافهما؛ الأمر الذي جعل الحضور يتفاعلون معه.

وأظهر مقطع الفيديو رقص بسمة بوسيل على أغنية زوجها النجم تامر حسني "عيش بشوقك"، وبعدها توالت الرقصات على أغنيات تامر حسني ومحمد رمضان.

وشاركت شام الذهبي في الرقص مع روبي ومحمد رمضان على أغنية "إنساي"، ومقطع من أحدث أغنيات رمضان والتي تحمل عنوان "السلطان".

يأتي هذا في ظل حالة من الحزن التي تعيشها شام الذهبي، والتي وثّقتها في مقطع فيديو لبكائها وهي توجه رسالةً إلى والدتها، على وقع أغنية لها عبر التلفزيون خلال حفلها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وقالت "شام" إنها تحبّ والدتها وتشير إلى أنها تمثل "كل حاجة" في حياتها، مضيفةً أنَّ مشاعر رائعة تنتابها عندما تشاهدها تغني عبر شاشة التلفزيون.

وبدأت شام الذهبي في البكاء بعدما أعربت عن فخرها الشديد بوالدتها قائلةً: "بحبك قوي يا صولا"، كما أرفقت الفيديو بمراسلة هاتفية جرت بينها وبين والدتها كتبت فيها: "ماماتي ماماتي إنت قلبي إنت روحي إنت عقلي إنت كل شي بهل دني إنت الدنيا كلا إنت روحي وقلبي".

على صعيد آخر، كان محمد رمضان، قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في إنستغرام، ظهر خلاله وهو يرقص مع العريس والعروس، على أنغام "نمبر وان"، و"السلطان"، وبعض أغانيه الأخرى، وتفاعل كافة المتواجدين بالمطعم مع "رمضان" والعروسين، حتى أصبح المطعم قاعة زفاف.

وأرفق الفنان محمد رمضان، الفيديو بتعليق قائلاً: "كانت صدفة جميلة إمبارح وأنا بتعشى في مطعم بالتجمع الخامس قابلت عريس وعروسة وفجأة العشا بقى فرح .. ربنا يسعدهم ويحفظهم وطبعًا اتنازلت عن اسم أغنيتي الجديدة السلطان للعريس".