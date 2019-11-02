رانيا يوسف وصلاح عبد الله يواصلان تصوير فيلم "صندوق الدنيا"

يواصل حاليا الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهم في فيلم "صندوق الدنيا" ويتواجد في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة.



وأكد عمرو القاضي، ان فيلم "صندوق الدنيا" يعتبر اولي تجاربه الإنتاجية وانه لديه امل كبير في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال احدي المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير.



وتابع عمرو ان " KEMET film production " لديها عدد كبير من الأعمال السينمائية وخطط لعدد كبير من الأفلام ولكنه يتمني أولا نجاح "صندوق الدنيا" لإعلان بقية مشاريع الشركة.



ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

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