ردود أفعال إيجابية لـ "سيدة البحر" في عرضه الأول في العالم العربي

تعيد المخرجة السعودية شهد الأمين السينما السعودية إلى الأضواء بعرض عربي أول في أيام قرطاج السينمائية، لينول إشادة واسعة وإيجابية من قبل النقاد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مقالات النقد المختلفة.

وصرحت الناقدة هدى الطرابلسي من خلال حوار مع المخرجة على موقع الإندبندت النسخة العربية بأن "الفيلم يعالج قضايا المرأة بأسلوب وجداني شاعري" وأشادت الناقدة بجرأة طرح المخرجة شهد الأمين لموضوعها، بجانب عدم تخوّفها من رد فعل الجمهور.

وعن الفيلم، علّق الناقد طارق الشناوي "السينما السعودية تتقدم"، كما وصف التجربة والجرأة الإخراجية للمخرجة شهد الأمين بانتعاش سينمائي في المملكة العربية السعودية.

كما وصفت الناقدة سارة القصاص بأنه "فيلم سعودي يتحدى التقاليد، ومن خلاله تشهد السينما السعودية تطورًا ملحوظًا وكبيرًا، وخاصةً في المهرجانات العالمية، حيث يكشف عن جيل من المخرجات السعوديات اللاتي استفدن من الواقع ونقلوه إلى الشاشة الكبيرة".

وكتب الناقد يسري الشيخاوي "فيلم سيدة البحر يغرّد خارج السرب، وبرؤية إخراجية هربت إلى الواقعية السحرية لتنقل معاناة النساء في مجتمعها وفي كل المجتمعات".

ومن بين الإشادات النقدية على مواقع التواصل الاجتماعي كتب الناقد أمير العمري عن سيدة البحر "عمل أصيل بديع وساحر ومن الأفلام النادرة الأولى التي تكشف عن موهبة تشكيلية وسينمائية وخيال بديع.. وميل واضح لسينما الشعر.. ولابد انها سيكون لها شأن كبير مستقبلًا إن استطاعت العثور على تمويل لاستيعاب خيالها الجامح".

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ولقي الفيلم السعودي ارتياحًا من قِبل الجمهور التونسي ، الذين رأوْا فيه جرأة وخروجًا عن المألوف، لمعالجته إحدى القضايا الحية، لدعم المرأة في نيل حقوقها ومكانتها في المجتمع.

يذكر أن الفيلم يحكي معاناة المرأة في المجتمعات الذكوري بشكل احترافي, .وتقديم وضعية المرأة بطريقة ذكية، وفيها من الجراة الكثير دون الدخول في المباشرتية والاستسهال".

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